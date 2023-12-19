МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РЖД продлили на 2024 год скидки вплоть до 50% к тарифам на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщила компания.

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"Правление РЖД продлило на 2024 год ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов. В том числе: 20% – на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора "Север – Юг")", — говорится в сообщении.

Скидка до 50% пролонгирована на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния, 20,7% – на внутрироссийские и импортные перевозки груженых контейнеров со станций Дальневосточной железной дороги, 50% – на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджано-грузинской границе и столько же на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана.

Скидка 20,4% продлена на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье) – Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении – через станцию Озинки (теперь распространяется и на маршрут Селятино – Джизак), до 33,5% – на перевозки нефти с ряда станций Южно-Уральской железной дороги в Белоруссию, 17,5% – на перевозки грузов на вагонах-транспортерах и 50% – на их порожний пробег, 20% – на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станции Батарейная (Иркутск) на подмосковную станцию Павшино.

"Также для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт компанией принят ряд других тарифных решений и обновлен пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений", — добавляется в сообщении.

РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%.