МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. Мишустин поручил обеспечить авиапарк российскими судами

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорт "Внуково" заявил, что по независящим от него причинам с 11:54 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

"По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов", — сообщили в авиагавани.

Позднее во "Внуково" добавили, что аэропорт заработал в штатном режиме.

"Все ограничения сняты", — отметили там.