2023-12-19T14:49:25+03:00
2023-12-19T14:49:25+03:00
2023-12-19T14:49:25+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231219/842610750.html
Аэропорт Внуково вновь заработал на прием и вылет самолетов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
https://1prime.ru/News/20231215/842580217.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорт "Внуково" заявил, что по независящим от него причинам с 11:54 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
"По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов", — сообщили в авиагавани.
Позднее во "Внуково" добавили, что аэропорт заработал в штатном режиме.
"Все ограничения сняты", — отметили там.