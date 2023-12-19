2023-12-19T16:44:11+03:00
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https://1prime.ru/transport/20231219/842613117.html
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла
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Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после введения ограничений во вторник днем, рассказали агентству РИА Новости в Росавиации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорты, задержки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после введения ограничений во вторник днем, рассказали агентству РИА Новости в Росавиации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что благодаря системе ПВО в Одинцовском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в воздушных гаванях сообщили, что работа восстановлена.
В Росавиации также отметили, что на фоне ограничений были задержаны на вылет 38 судов. 16 самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.