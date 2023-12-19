МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после введения ограничений во вторник днем, рассказали агентству РИА Новости в Росавиации. Аэропорт Внуково вновь заработал на прием и вылет самолетов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что благодаря системе ПВО в Одинцовском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в воздушных гаванях сообщили, что работа восстановлена.

В Росавиации также отметили, что на фоне ограничений были задержаны на вылет 38 судов. 16 самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.