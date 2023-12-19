МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Паром "Генерал Черняховский" стал первым в России судном, запущенном в автономном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Трутнев ждет роста объема перевозок по Северному морскому пути в 2024 году

В рамках церемонии запуска первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в видеообращении отметил, что 2023 год стал знаковым для развития беспилотного транспорта на земле, в воздухе и на воде.

"Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский". Отмечу, что это не тестовый запуск. Это — старт полноценной коммерческой эксплуатация судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы", — сказал Белоусов.

"Генерал Черняховский" – двухтопливный инновационный автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF19M, второй из серии новейших экопаромов в Калининградской области. Экопаром, работающий на линии "Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград" с октября 2022 года, имеет первое в России удостоверение морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС). Он оснащен системами для автономного управления, созданными российским разработчиком Sitronics Group.

В пресс-службе фонда Национальных технологических инициатив (НТИ) отметили, что до 2026 года ожидается оснащение средствами e-Навигации портов в Санкт-Петербурге ("Усть-Луга") и Калининграде ("Балтийск"), средствами БЭС-СП (системы безэкипажного судовождения в порту) будет оснащен порт "Новороссийск". Кроме того, в порту "Новороссийск" будут построены и начнут использоваться четыре буксира-автомата.