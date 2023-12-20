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В ГД предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников
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В Государственной Думе предложили сдержать рост цен на такси перед новогодними праздниками. С такой инициативой в "Яндекс Такси" и МВД России обратился первый заместитель... ПРАЙМ, 20.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, такси, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили сдержать рост цен на такси перед новогодними праздниками. С такой инициативой в "Яндекс Такси" и МВД России обратился первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Дмитрий Гусев.
"Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси", — следует из обращения Гусева к генеральному директору "Яндекс. Такси" Александру Аникину.
Депутат также попросил главу МВД России Владимира Колокольцева ограничить проверки соблюдения требований закона о такси, чтобы облегчить положение самозанятых водителей.
По его словам, в связи с махинациями водителей, цены на поездки в часы-пик увеличиваются в два-три раза.
Гусев также добавил, что наибольший рост цен на такси отмечен в тех регионах, где органы региональной власти совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды, направленные на выявление нарушителей правил оказания услуг такси.