МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили сдержать рост цен на такси перед новогодними праздниками. С такой инициативой в "Яндекс Такси" и МВД России обратился первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Дмитрий Гусев. Такси в Москве рекордно подорожало на фоне урагана "Ваня"

"Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси", — следует из обращения Гусева к генеральному директору "Яндекс. Такси" Александру Аникину.

Депутат также попросил главу МВД России Владимира Колокольцева ограничить проверки соблюдения требований закона о такси, чтобы облегчить положение самозанятых водителей.

По его словам, в связи с махинациями водителей, цены на поездки в часы-пик увеличиваются в два-три раза.

Гусев также добавил, что наибольший рост цен на такси отмечен в тех регионах, где органы региональной власти совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды, направленные на выявление нарушителей правил оказания услуг такси.