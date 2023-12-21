МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в открытии трассы М-12 "Восток" до Казани, которая позволит доехать из Москвы до Татарстана за 6,5 часов, сообщила пресс-служба Кремля. Путин заявил, что нужно развивать магистрали Восточного полигона

Ожидается, что в церемонии также примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Хуснуллин говорил о готовности совершить автопробег по трассе.

Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Ее протяженность составляет 810 километров.

Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Разрешенная скорость составит 110 километров в час.

Трасса оснащена системой взимания платы "Свободный поток" и автоматизированной системой управления дорожным движением. Стоимость проезда даже обсуждалась во время общения Путина с россиянами. Ему пожаловались на высокую стоимость проезда, сказали, что она составляет 6 тысяч рублей. Путин пообещал проверить это: по его информации, стоимость должна составлять порядка 4,5 тысяч рублей. После этого в "Автодоре" сообщили, что стоимость проезда по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей составит около 4,5 тысяч рублей.