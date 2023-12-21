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2023
https://1prime.ru/transport/20231221/842631612.html
Самолетов "Аэрофлота" достаточно для перевозки в КНР, заявил Минтранс
Транспорт
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Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется, говорится в... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости, минтранс рф, россия, китай, аэрофлот, авиакомпания россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется, говорится в сообщении Минтранса РФ.
Накануне авиакомпания "Россия" сообщила, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России. В "Аэрофлоте" добавили, что "Россия" в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин.
"С целью продолжения выполнения полетов а/к "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что провозных емкостей группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия".