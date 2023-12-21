МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ноябре 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 7,563 миллиона пассажиров, следует из данных Росавиации. Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

В частности, внутренние перевозки в ноябре составили 5,746 миллиона человек, международные – 1,816 миллиона человек.