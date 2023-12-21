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2023
https://1prime.ru/transport/20231221/842631953.html
Российские авиакомпании в ноябре увеличили перевозки пассажиров
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Российские авиакомпании в ноябре 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 7,563 миллиона пассажиров, следует из... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, перевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ноябре 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 7,563 миллиона пассажиров, следует из данных Росавиации.
В частности, внутренние перевозки в ноябре составили 5,746 миллиона человек, международные – 1,816 миллиона человек.