2023-12-21T15:04:45+03:00
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2023
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"Автодор" назвал стоимость строительства трассы М-12
Транспорт
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Стоимость строительства участка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани составила менее 900 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. "810... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, казань, москва, трасса м-12
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость строительства участка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани составила менее 900 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"810 километров меньше 900 миллиардов рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда, на разных участках он разный. Но это сопоставимо с ценой, по которой мы строили ЦКАД, трассу Москва — Санкт-Петербург", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости строительства во время официального открытия участка.
"Самое главное, почему нам удалось не поднимать здесь цены — короткие сроки. Чем дольше строишь — тем это дороже. Всем было выгодно ее построить быстро: для страны, для подрядчика, для каждого из нас", — пояснил Петушенко.
Президент России Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению по трассе М-12 "Восток" до Казани.