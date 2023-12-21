КАЗАНЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость строительства участка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани составила менее 900 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. Новая трасса М-12 даст толчок развитию регионов, заявил Хуснуллин

"810 километров меньше 900 миллиардов рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда, на разных участках он разный. Но это сопоставимо с ценой, по которой мы строили ЦКАД, трассу Москва — Санкт-Петербург", — сказал он, отвечая на вопрос о стоимости строительства во время официального открытия участка.

"Самое главное, почему нам удалось не поднимать здесь цены — короткие сроки. Чем дольше строишь — тем это дороже. Всем было выгодно ее построить быстро: для страны, для подрядчика, для каждого из нас", — пояснил Петушенко.

Президент России Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению по трассе М-12 "Восток" до Казани.