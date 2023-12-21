2023-12-21T15:20:38+03:00
2023-12-21T15:20:38+03:00
2023-12-21T15:20:38+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231221/842635756.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, движение авторанспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
https://1prime.ru/transport/20231220/842624111.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.