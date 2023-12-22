МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Число легальных пользователей беспилотников в России в 2023 году выросло в четыре раза в годовом выражении, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов. Правительство профинансирует льготный лизинг гражданских беспилотников

"Количество легальных полетов неизменно растет в течение последнего времени, несмотря на все региональные ограничения. Так, по сравнению с 2022 годом за 2023 год количество зарегистрированных в системе "Небосвод" пользователей увеличилось в четыре раза, а количество планов полетов, которое прошло через систему — в пять с половиной. Приложение "Небосвод" установлено уже более чем на 30 тысяч мобильных устройств", – рассказал Хрипунов.

По его словам, пользователи беспилотников хотят и готовы летать легально даже с учетом ограничений. Кроме того, повышать уровень ответственности граждан при использовании БАС помогает законодательство и популяризация отрасли беспилотной авиации и сервисов и платформ, которые позволяют эксплуатантам быстрее, проще и безопаснее решать их задачи. Хрипунов отметил, что на базе новых технологий могут быть сформированы цифровые правила полетов.

"В 2023 году мы внедрили сервисы ситуационной осведомленности и мониторинга использования ВП. На очереди такие важные сервисы как оценка рисков и обнаружение конфликтов в воздухе. Мы считаем, что на базе этих технологий может быть сформирован новый подход к правилам полетов БВС — цифровые правила полетов. Мы видим готовность пользователей к легальным полетам — наша задача теперь сделать эти полеты не только легальными, но и более массовыми и безопасными", – заключил эксперт.

Сейчас НИЦ "Аэроскрипт" работает над платформой "Небосвод" — это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.