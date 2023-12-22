2023-12-22T07:51:00+03:00
2023-12-22T07:52:32+03:00
2023-12-22T07:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231222/842640735.html
Международные ж/д перевозки на Дальнем Востоке выросли почти на четверть
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные перевозки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала года выросли почти на 23%, до 13,2 миллиона тонн грузов, сообщает ДВЖД. "Перевезли через пограничные... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, железная дорога, дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778251.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778251.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778250.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778250.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778238.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83677/82/836778238.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231221/842638813.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — ПРАЙМ. Международные перевозки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала года выросли почти на 23%, до 13,2 миллиона тонн грузов, сообщает ДВЖД.
"Перевезли через пограничные переходы во всех направлениях почти 13,2 миллиона тонн грузов (+22,8%). На экспорт в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) отправили 7,5 миллионов тонн (+1,2%)… Из Китая ввезли 172 тысячи тонн импортных грузов (+19,7%), из них более 123 тысяч тонн — строительные грузы (рост в 1,4 раза)", — говорится в сообщении.
В том числе в Китай через Гродеково в 1,4 раза увеличился объем экспорта угля, на 9,4% — металлической руды, на 1,6% — грузов в контейнерах, в 2,1 раза хлебных грузов.
Через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское — Тунцзян отправили почти 2,9 миллиона тонн. В импортном направлении перевезено 13,9 тысячи тонн грузов.