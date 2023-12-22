ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — ПРАЙМ. Международные перевозки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала года выросли почти на 23%, до 13,2 миллиона тонн грузов, сообщает ДВЖД. Белоусов оценил рекордные значения экспорта из России в Китай

"Перевезли через пограничные переходы во всех направлениях почти 13,2 миллиона тонн грузов (+22,8%). На экспорт в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) отправили 7,5 миллионов тонн (+1,2%)… Из Китая ввезли 172 тысячи тонн импортных грузов (+19,7%), из них более 123 тысяч тонн — строительные грузы (рост в 1,4 раза)", — говорится в сообщении.

В том числе в Китай через Гродеково в 1,4 раза увеличился объем экспорта угля, на 9,4% — металлической руды, на 1,6% — грузов в контейнерах, в 2,1 раза хлебных грузов.

Через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское — Тунцзян отправили почти 2,9 миллиона тонн. В импортном направлении перевезено 13,9 тысячи тонн грузов.