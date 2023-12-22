МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов, говорится в указе президента. Путин поручил усилить внимание к финансированию проектов

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российский юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… следующие изменения… раздел… дополнить пунктом… 660 759 610 обыкновенных акций акционерного общества "Рольф", принадлежащих Деланс Лимитед (Delance Limited)… 15 198 обыкновенных акций акционерного общества "Рольф", принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Рольф Моторс", — говорится в документе.

Уставный капитал "Рольфа" состоит из 660 774 808 акций. Таким образом, в управление Росимущества передано 100% компании.

Также передаются по 100% долей в ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех", которые принадлежат Delance Limited и АО "Рольф".

"Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе, датированном 22 декабря 2023 года.

Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".

Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.