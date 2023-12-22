ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила страховое урегулирование с ирландской лизинговой авиакомпанией AerCap по 19 самолетам Airbus, сообщает пресс-служба перевозчика. Суд в Москве утвердил взыскание с Airbus 5,1 млн долларов

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила процесс страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией "Уральские авиалинии" с группой AerCap.

В сентябре генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов заявлял, что авиакомпания планирует потратить 900 миллионов долларов на выкуп из лизинга всех своих самолетов Airbus. По его словам, часть средств будет вложена из прибыли, часть — взята в долг у государства в виде долгосрочного кредита на 15 лет.

"Уральские авиалинии" эксплуатируют 52 авиалайнера Airbus (14 Airbus А321, 23 Airbus А320, 4 Airbus А319, 3 Airbus A320neo, 8 Airbus А321neo) на условиях операционного лизинга.