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2023
https://1prime.ru/transport/20231222/842641988.html
S7 завершила урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам
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Российская авиакомпания S7 ("Сибирь") завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 воздушным судам, сообщил перевозчик. "S7 Airlines завершила сделку по... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, мир, s7, самолеты, авиакомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 ("Сибирь") завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 воздушным судам, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО "СК "НСК" по 45 среднемагистральным самолетам, что составляет почти 50% флота авиакомпании, и четырем авиационным двигателям. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в сообщении компании.