МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 ("Сибирь") завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 воздушным судам, сообщил перевозчик. Авиакомпания S7 сокртит полетную программу

"S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО "СК "НСК" по 45 среднемагистральным самолетам, что составляет почти 50% флота авиакомпании, и четырем авиационным двигателям. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в сообщении компании.