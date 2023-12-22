МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА Новости в аэропорту. План "Ковер" введен в международном аэропорту "Калуга"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", — сообщили в авиагавани.

В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.