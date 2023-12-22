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Аэропорт "Домодедово" ввел частичные ограничения на вылет
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Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА Новости в аэропорту. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт домодедово, вылет, ограничение полетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", — сообщили в авиагавани.
В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.