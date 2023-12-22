МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. Кабмин выделил допсредства на поддержку аэропортов на юге и в центре России

Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме.

"Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", — сообщили в авиагавани.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.