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Аэропорт "Домодедово" заработал в штатном режиме
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Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. Ранее там сообщали, что по решению... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, аэропорт домодедово
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме.
"Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", — сообщили в авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.