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План "Ковер" в международном аэропорту Калуги снят
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Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта. "План... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
"План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", — информирует аэропорт в своем Telegram-канале.
Как сообщили в Минобороны, в пятницу днем средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.
Ранее в московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет, прилет осуществлялся в штатном режиме.