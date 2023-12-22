ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта. Аэропорт "Домодедово" ввел частичные ограничения на вылет

"План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", — информирует аэропорт в своем Telegram-канале.

Как сообщили в Минобороны, в пятницу днем средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.

Ранее в московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет, прилет осуществлялся в штатном режиме.