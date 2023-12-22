МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта, следует из сообщения компании. Российские авиакомпании в ноябре увеличили перевозки пассажиров

"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что один пассажир сможет перевезти в соседнем кресле (у иллюминатора) один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания. Оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

В течение всего полёта питомец должен оставаться в переноске. Кроме того, общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограммов.

Компания ожидает, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц, и сделает авиаперелёты с питомцами более комфортными.