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"Аэрофлот" запустил тестирование нового сервиса перевозки животных
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"Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" приступил к тестированию... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, перевозка животных
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта, следует из сообщения компании.
"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.
Уточняется, что один пассажир сможет перевезти в соседнем кресле (у иллюминатора) один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания. Оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.
В течение всего полёта питомец должен оставаться в переноске. Кроме того, общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограммов.
Компания ожидает, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц, и сделает авиаперелёты с питомцами более комфортными.