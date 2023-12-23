2023-12-23T10:48:08+03:00
2023-12-23T10:48:08+03:00
2023-12-23T10:48:08+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231223/842651388.html
Проезд транспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, транспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/19/841101901.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/19/841101901.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/19/841101900.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/19/841101900.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/18/841101888.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/18/841101888.jpg
https://1prime.ru/transport/20231223/842650987.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.