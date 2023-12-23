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https://1prime.ru/transport/20231223/842651718.html
Автомобильную часть Крымского моста открыли
Транспорт
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 23.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крмыскому мосту перекрыли без уточнения причин.