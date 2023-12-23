СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 1 час и 15 минут после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крмыскому мосту перекрыли без уточнения причин.