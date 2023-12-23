2023-12-23T21:34:50+03:00
2023-12-23T21:34:50+03:00
2023-12-23T21:34:50+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231223/842653149.html
Производство "Тройки" стало полностью российским
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Транспортная карта "Тройка", включая чипы нового поколения, теперь полностью производятся в России, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы. "Новый чип... ПРАЙМ, 23.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, технологии, промышленность, новости, россия, транспорт, карта тройка
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447735.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83444/77/834447735.jpg
https://1prime.ru/government/20231221/842637876.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Транспортная карта "Тройка", включая чипы нового поколения, теперь полностью производятся в России, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы.
"Новый чип вмещает в себя больше тарифных решений, что позволит увеличить возможности для пассажиров", — поделился руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
В России запущена первая производственная линии по корпусированию чипов в модули для защиты микросхем от повреждений, производство запущено на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" (МСП) в Зеленограде.
Уточняется, что МСП также производят российские чипы нового поколения для транспортных карт, первая партия "Троек" с новыми чипами уже тестируется в Московском метро, а со следующего года обновленные карты поступят в широкое производство.
Транспортная карта "Тройка" работает уже в 25 регионах страны, за десять лет работы она помогла "практически полностью" избавиться от очередей в кассах.