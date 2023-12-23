МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Транспортная карта "Тройка", включая чипы нового поколения, теперь полностью производятся в России, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города Москвы. В Москве не будет салютов на Новый год, сообщил источник

"Новый чип вмещает в себя больше тарифных решений, что позволит увеличить возможности для пассажиров", — поделился руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

В России запущена первая производственная линии по корпусированию чипов в модули для защиты микросхем от повреждений, производство запущено на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" (МСП) в Зеленограде.

Уточняется, что МСП также производят российские чипы нового поколения для транспортных карт, первая партия "Троек" с новыми чипами уже тестируется в Московском метро, а со следующего года обновленные карты поступят в широкое производство.

Транспортная карта "Тройка" работает уже в 25 регионах страны, за десять лет работы она помогла "практически полностью" избавиться от очередей в кассах.