МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") приступила к выполнению рейсов из Москвы в кубинскую столицу Гавану, сообщил перевозчик. Авиакомпания "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин

"Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение группы "Аэрофлот между столицами Российской Федерации и Республики Куба, приостановленное во время пандемии", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, полеты выполняются по средам и воскресеньям. При этом в связи с повышенным спросом дополнительный рейс по маршруту планируется в субботу 30 декабря. Вылет SU/FV6849 из Москвы в 8.40, прилет в 15.00. 31 декабря – вылет в 10.50, прилет в 17.00.

Вылет SU/FV6850 из Гаваны в 17.20, прилет в 14.15 следующего дня. 1 января – вылет в 18.15, прилет в 15.15 следующего дня.

Время указано местное для каждого аэропорта.

"Россия" продолжает выполнять полеты в кубинский Варадеро. Прямые рейсы были запущены летом 2023 года.