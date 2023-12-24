2023-12-24T12:47:34+03:00
2023-12-24T12:47:34+03:00
2023-12-24T12:47:34+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231224/842654421.html
Авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Москвы в Гавану
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") приступила к выполнению рейсов из Москвы в кубинскую столицу Гавану, сообщил перевозчик. "Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря... ПРАЙМ, 24.12.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, куба, авиакомпания россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251084.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251084.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251083.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251083.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251071.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/10/841251071.jpg
https://1prime.ru/transport/20231221/842627336.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") приступила к выполнению рейсов из Москвы в кубинскую столицу Гавану, сообщил перевозчик.
"Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение группы "Аэрофлот между столицами Российской Федерации и Республики Куба, приостановленное во время пандемии", — говорится в сообщении.
Согласно расписанию, полеты выполняются по средам и воскресеньям. При этом в связи с повышенным спросом дополнительный рейс по маршруту планируется в субботу 30 декабря. Вылет SU/FV6849 из Москвы в 8.40, прилет в 15.00. 31 декабря – вылет в 10.50, прилет в 17.00.
Вылет SU/FV6850 из Гаваны в 17.20, прилет в 14.15 следующего дня. 1 января – вылет в 18.15, прилет в 15.15 следующего дня.
Время указано местное для каждого аэропорта.
"Россия" продолжает выполнять полеты в кубинский Варадеро. Прямые рейсы были запущены летом 2023 года.