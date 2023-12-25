МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Органы власти и подведомственные организации, по оценке Минпромторга РФ, в ближайшие три года закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских авиационных беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Раскрыто, как выросло число легальных пользователей БПЛА в России

"По нашим текущим оценкам, в 2024-2026 годах органы власти и подведомственные учреждения закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских БАС (беспилотные авиационные системы — ред.). Стимулировать дальнейшее развитие этой отрасли, как вы знаете, планируется с помощью отдельного национального проекта", — отметил он.

В целом, уже сейчас в России насчитывается порядка 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов, добавил вице-премьер.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.