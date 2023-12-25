2023-12-25T07:31:05+03:00
2023-12-25T07:31:05+03:00
2023-12-25T07:31:05+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231225/842656998.html
Мантуров назвал объемы заказов российских беспилотников властями
Транспорт
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Органы власти и подведомственные организации, по оценке Минпромторга РФ, в ближайшие три года закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, беспилотник, денис мантуров, минпромторг рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Органы власти и подведомственные организации, по оценке Минпромторга РФ, в ближайшие три года закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских авиационных беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По нашим текущим оценкам, в 2024-2026 годах органы власти и подведомственные учреждения закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских БАС (беспилотные авиационные системы — ред.). Стимулировать дальнейшее развитие этой отрасли, как вы знаете, планируется с помощью отдельного национального проекта", — отметил он.
В целом, уже сейчас в России насчитывается порядка 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов, добавил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.