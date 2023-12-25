МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия справится с созданием собственных высокоскоростных поездов, но может при необходимости воспользоваться кооперационными связями с восточными партнерами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что совместная работа с "Российскими железными дорогами" (РЖД) началась заранее. В частности, с компанией "Синара" по высокоскоростному транспорту она ведется уже на протяжении нескольких лет.

"Уже набранные компетенции позволяют говорить о том, что мы должны справиться с этой задачей. Если чего-то будет не хватать, мы сможем воспользоваться кооперационными связями с нашими восточными партнерами", — ответил Мантуров на вопрос, достаточно ли у России компетенций для создания и производства высокоскоростных поездов для ВСМ и планируется ли привлекать китайских коллег для этого.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Для такой дороги потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России.

Разработку такого подвижного состава ведут специалисты РЖД и российской группы "Синара". Завод планируется разместить в Москве. Начало его строительства ожидается в 2024 году, а выпуск первого состава в 2027 году, сообщал замгендиректора "Синары" Антон Зубихин. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ждет конкретных параметров ВСМ и подвижного состава для понимания своего участия в проекте, говорил летом гендиректор холдинга Кирилл Липа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.