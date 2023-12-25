МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается в первую очередь для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским; в марте будет приниматься решение о его ремоторизации, по итогам которого станет понятна дальнейшая судьба проекта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В ГТЛК оценили российские мощности по производству авиатехники

"Да, конечно. Но прежде мы должны выбрать оптимальное решение по тяге двигателя: 26, 35 или 38 тонн. Сейчас идет работа конструкторов, двигателестроителей и авиаторов, после получения окончательного облика по демонстратору в марте будет понятно, в каком именно направлении нужно двигаться. Двигатель должен подходить и для транспортной машины, а это 100 тонн грузоподъемности, и для широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном использовании Ил-96-400 для пассажирских перевозок.

В ноябре этот широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет совершил первый и успешный полет. "Это значит, что самолет Ил-96 получает вторую жизнь. Новый облик с увеличенным фюзеляжем, модернизированную авионику и ряд других агрегатов, включая двигатель ПС-90 с добавленной мощностью, на котором можно осуществлять в первую очередь грузовые перевозки, в чем сейчас заинтересован рынок… Наиболее перспективно и конкурентоспособно было бы установить два двигателя вместо нынешних четырех, то есть по одному на крыло", — пояснил значимость события Мантуров.

Вице-премьер также напомнил, что в РФ также ведутся научно-исследовательские работы по абсолютно новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения, который должен быть создан уже за горизонтом 2030 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.