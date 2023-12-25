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2023
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Мантуров раскрыл планы по производству самолетов SJ-100 и МС-21
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Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер —... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, денис мантуров, ssj100, мс-21
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21", — рассказал он.
Мантуров также напомнил, что МС-21 до конца следующего года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике. Как в ноябре отмечал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сертификация отечественного двигателя ПД-8 для отечественного SJ-100 должна состояться в 2024 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.