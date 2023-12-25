МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Порядка двадцати ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. S7 завершила урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам

"Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21", — рассказал он.

Мантуров также напомнил, что МС-21 до конца следующего года должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике. Как в ноябре отмечал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сертификация отечественного двигателя ПД-8 для отечественного SJ-100 должна состояться в 2024 году.

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