МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Датская Maersk намерена возобновить перевозки в Красном море после их приостановки из-за атак на суда в регионе, сообщает Axios. США под прицелом. "Шторм" в Красном море рушит их репутацию

Отмечается, что данное решение принято после того, как ряд государств во главе с США отправили в Красное море силы для обеспечения безопасности судоходства.

"В связи с инициативой OPG (Operation Prosperity Guardian, операция "Страж процветания" — ред.) мы готовимся разрешить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении", — цитирует Axios заявление компании. При этом сообщается, что "общий риск в этом районе не устранен" и судоходство может быть вновь приостановлено в случае возникновения проблем с безопасностью.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

Maersk остановила свои грузоперевозки в Красном море 15 декабря, после того как хуситы атаковали ее танкеровоз посредством беспилотника.

Компания является вторым по величине контейнерным перевозчиком в мире.