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2023
https://1prime.ru/transport/20231225/842658581.html
Датская Maersk возобновит перевозки в Красном море, сообщили СМИ
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Датская Maersk намерена возобновить перевозки в Красном море после их приостановки из-за атак на суда в регионе, сообщает Axios. Отмечается, что данное решение принято после того,... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, мир, maersk, грузоперевозки, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Датская Maersk намерена возобновить перевозки в Красном море после их приостановки из-за атак на суда в регионе, сообщает Axios.
Отмечается, что данное решение принято после того, как ряд государств во главе с США отправили в Красное море силы для обеспечения безопасности судоходства.
"В связи с инициативой OPG (Operation Prosperity Guardian, операция "Страж процветания" — ред.) мы готовимся разрешить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении", — цитирует Axios заявление компании. При этом сообщается, что "общий риск в этом районе не устранен" и судоходство может быть вновь приостановлено в случае возникновения проблем с безопасностью.
В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.
Maersk остановила свои грузоперевозки в Красном море 15 декабря, после того как хуситы атаковали ее танкеровоз посредством беспилотника.
Компания является вторым по величине контейнерным перевозчиком в мире.