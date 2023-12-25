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https://1prime.ru/transport/20231225/842660202.html
Аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации, заявил Аксенов
Транспорт
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Симферопольский аэропорт сможет возобновить работу лишь после окончания спецоперации, заявил в эфире "Россия 24" глава Крыма Сергей Аксенов. "Аэропорт Симферополя до конца СВО... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, аэропорт симферополя, сергей аксенов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Симферопольский аэропорт сможет возобновить работу лишь после окончания спецоперации, заявил в эфире "Россия 24" глава Крыма Сергей Аксенов.
"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", — сказал он.
По его мнению, до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.