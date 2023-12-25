СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Симферопольский аэропорт сможет возобновить работу лишь после окончания спецоперации, заявил в эфире "Россия 24" глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", — сказал он.

По его мнению, до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.