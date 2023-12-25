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2023
https://1prime.ru/transport/20231225/842660995.html
Росморречфлот ожидает рост грузооборота морских портов в 2024 году
Транспорт
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Рост грузооборота морских портов РФ в 2024 году ожидается на уровне 7%, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя Росморречфлота Борис Ташимов. "Текущий год по... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, росморречфлот, грузооборот, порт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рост грузооборота морских портов РФ в 2024 году ожидается на уровне 7%, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя Росморречфлота Борис Ташимов.
"Текущий год по отношению к прошлому — это порядка 7%, в этом году выйдем на 900 (миллионов тонн), соответственно, наверное, прибавим столько же в следующем", – сказал он.
Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.