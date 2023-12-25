МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рост грузооборота морских портов РФ в 2024 году ожидается на уровне 7%, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя Росморречфлота Борис Ташимов. Минтранс назвал ожидаемый грузооборот морских портов по итогам года

"Текущий год по отношению к прошлому — это порядка 7%, в этом году выйдем на 900 (миллионов тонн), соответственно, наверное, прибавим столько же в следующем", – сказал он.

Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.