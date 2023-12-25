СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. В случае возобновления работы аэропорта Краснодара, логистика и транспортная доступность Крыма серьезно улучшатся, заявил в эфире телеканала "Миллет" глава парламента республики Владимир Константинов. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что до окончания спецоперации аэропорт Симферополя не будет работать по соображениям безопасности.

"Для нас это (возможное открытие аэропорта Краснодара — ред.) здорово, это польза для крымчан… Если ехать ночью, то до Краснодара (из Симферополя — ред.) доедешь за пять часов, плюс-минус, с пробками — ну шесть часов. Но это не Минводы, куда ехать 11 часов, то есть в два раза меньше. Это серьезное улучшение, не решение проблемы, но серьезное, радикальное улучшение. Оно будет оценено", — сказал Константинов.

Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.