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2023-12-25T16:16:04+03:00
2023
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На Крымском мосту временно остановили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта приостановлено на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта приостановлено на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.07 мск.
Причины остановки движения не уточняются.