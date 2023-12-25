СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта приостановлено на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.07 мск.

Причины остановки движения не уточняются.