СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. На Крымском мосту временно остановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в понедельник, сообщение об этом поступило в 16.07 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.