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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в понедельник, сообщение об этом поступило в 16.07 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.