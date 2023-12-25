МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Судоходство через Красное море, скорее всего, скоро возобновится, заявил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Каргин. Тайваньская компания Evergreen прекратила прием израильских грузов

Арабские СМИ сообщали 19 ноября, что действующая на территории Йемена военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситы) захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал агентству РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.

18 декабря агентство Reuters передавало, что под обстрелы в Красном море попал норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic. Как отмечала компания-судовладелец Inventor Chemical Tankers, экипаж не пострадал.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

После этого, 25 декабря, датская судоходная компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море.

"Хуситы своими атаками просто пытаются привлечь к себе внимание. Они начали обстреливать суда, якобы связанные с Израилем, но никакого реального вреда Израилю от этого нет… Дело в том, что продолжающийся в секторе Газа конфликт между Израилем и ХАМАС зачастую используется в качестве предлога теми или иными игроками для решения их собственных проблем", — пояснил Каргин.

Он также отметил, что контролируемая "Ансар Аллах" территория серьезно пострадала в ходе затяжной гражданской войны и группировка хотела бы получить в том или ином виде внешнюю помощь.

"Если им уделят больше внимания и если им дадут денег, они, скорее всего успокоятся… Они сейчас фактически говорят: или вы нам платите, или мы будет топить все, что выходит из Красного моря. И я думаю, что в конце концов они своей цели добьются", — считает Каргин.