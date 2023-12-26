МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.