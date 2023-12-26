2023-12-26T03:59:00+03:00
2023-12-26T04:01:44+03:00
2023-12-26T03:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231226/842668571.html
На Крымском мосту открыли движение автотранспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение авторанспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970332.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970319.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970319.jpg
https://1prime.ru/transport/20231226/842668208.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.