МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сотрудники Министерства финансов России первыми среди чиновников пересядут на комфортный автомобиль Lada Aura, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых авто в России

Модель Lara Aura, созданная на базе Lada Vesta, отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, сделанным из кожи отечественного производства, двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

Соответствующую модель Силуанову показал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2023. Министр протестировал транспортное средство, заявив о готовности пересадить на него чиновников из Минфина.

Глава ведомства отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что заказал Lada Aura, министерство получит первые пять авто в начале 2024 года.

"Во всяком случае, заказ министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", — сказал Силуанов.

Он также назвал автомобиль комфортным, не хуже иностранных аналогов.

Отмечается, что стоимость модели — выше двух миллионов рублей.