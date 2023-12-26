МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Мантуров раскрыл планы по производству самолетов SJ-100 и МС-21

"Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и как только мы получаем это разрешение, мы, я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", — сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8.

Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, отметил Слюсарь.

"Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду", — сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24". Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные.

"Второе — это экономика", — продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации.

"Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", — считает Слюсарь.