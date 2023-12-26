НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — ПРАЙМ. Индия будет выслеживать лиц, стоявших за нападениями на корабли торгового флота и принимать против них меры, заявил на церемонии сдачи в эксплуатацию нового эсминца "Импхал" глава минобороны страны Раджнатх Сингх. Саудовская Аравия не намерена бороться с хуситами в Красном море, пишут СМИ

"Правительство очень серьезно отнеслось к атаке беспилотников на корабли Chem Pluto в Аравийском море и на Sai Baba в Красном море. Военно-морской флот усилил наблюдение <…> кто бы ни совершил это нападение, мы найдем его даже с морского дна. Те, кто стоит за этим, будут привлечены к ответственности", — сказал он.

Министр отметил, что Индия является "гарантом безопасности всего региона Индийского океана" и правительство страны будет "работать с дружественными странами" и обеспечивать безопасность морской торговли в регионе.

Как сообщил представитель ВМС, Индия разместит в Аравийском море три военных корабля после атаки беспилотника на торговое судно.

В минувшие выходные управление морских торговых операций Британии сообщило, что удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет. Удару подверглось перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в состав его экипажа входят 20 индийцев. Впоследствии Пентагон заявили, что атаковавший судно беспилотный летательный аппарат был запущен из Ирана.

Ранее действующая на территории Йемена военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситы) предупреждала о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Агентство Reuters 18 декабря передавало, что под обстрелы в Красном море попал норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic. Как отмечала компания-судовладелец Inventor Chemical Tankers, экипаж не пострадал.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.