МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Если судоходство через Суэцкий канал полностью остановится, Египет рискует потерять 5 миллионов долларов в год, которые он получает от проходящих через канал судов, прокомментировала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Анна Волкова. Глава "Србиягаза" назвал последствия потери газа из России для Европы

Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.

"Суэцкий канал является одним из основных источников доходов для Египта, принося казне более 5 миллиардов долларов США в год за счет платы за проход по каналу", — прокомментировала Волкова.

Она отметила, что остальные страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Европы и Азии могут столкнуться с задержками поставок из-за удлинения транспортного пути.

При этом вероятность полной остановки судоходства через Суэцкий канал увеличивается в случае возникновения военного конфликта в регионе. В текущих условиях, на фоне угроз со стороны йеменских хуситов атаковать суда, связанные с Израилем, "как минимум логистический гигант DP World со штаб-квартирой в ОАЭ и китайский перевозчик COSCO будут продолжать ходить через Суэцкий канал", отметила эксперт.

"По данным отслеживания судов от Lloyd's List Intelligence, значительных изменений в общем объеме трафика не наблюдается. Администрация Суэцкого канала также отмечает, что за прошлый месяц через канал прошло 2128 судов, а в обход через мыс Доброй Надежды — всего 55", — добавила Волкова. Тем не менее, маловероятно, что конфликт приведет к дефициту каких-либо товаров в мире, поскольку есть альтернативные хорошо налаженные маршруты вокруг мыса Доброй Надежды, всего на 10 дней длиннее. Однако может вырасти их стоимость и сроки поставки.