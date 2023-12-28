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РЖД запускают первую полностью импортозамещенную "Ласточку"
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РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании. Первый "Финист" отправится из... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, промышленность, россия, ржд, поезд, импортозамещение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. РЖД в четверг запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист", сообщали РИА Новости в компании.
Первый "Финист" отправится из Екатеринбург в Каменск-Уральский. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104. Это модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. "Финист" имеет пять вагонов и 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона.
Одной из "фишек" "Финиста" стало большее число туалетов – три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.