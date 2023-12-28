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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
О приостановке движения инфоцентр информировал в четверг в 1.34 мск. Причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 1.53 мск.