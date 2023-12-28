МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

О приостановке движения инфоцентр информировал в четверг в 1.34 мск. Причины не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 1.53 мск.