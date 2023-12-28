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Самолет Ан-24 с пассажирами на борту сел в Якутии на реку
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Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, самолет, посадка, якутия, река, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В Якутии прокуратура устанавливает обстоятельства по факту посадки воздушного судна вне взлетно-посадочной полосы… Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту посадки воздушного судна вне взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 28 декабря утром Ан-24, выполнявший пассажирский рейс по маршруту "Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск", при заходе на посадку отклонился от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма.
"Экипаж и пассажиры не пострадали, произведена их эвакуация… По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", — добавляется в сообщении.