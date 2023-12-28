МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A. P. Moller-Maersk (Maersk), ранее сообщившая, что будет перенаправлять суда вокруг Африки для избежания зоны конфликта в Красном море, теперь решила направлять почти все свои контейнерные суда, курсирующие между Азией и Европой, вновь через Суэцкий канал, передает агентство Reuters со ссылкой на расписание компании. Датская Maersk возобновит перевозки в Красном море, сообщили СМИ

Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.

"Хотя Maersk направила 26 из своих собственных судов по пути вокруг мыса Доброй Надежды в последние 10 дней или около того, еще только пять должны были отправиться по тому же пути. Согласно расписанию компании, напротив, более 50 судов Maersk в ближайшие недели должны пройти через Суэц", — передает агентство.

Как отмечается, Maersk заявила, что ее партнер по альянсу Mediterranean Shipping Company (MSC) пока продолжает направлять все свои суда через мыс Доброй Надежды вне зависимости от даты или точки отправления и направления, в котором они идут.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.