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Авиакомпания "Россия" запустила рейсы по маршруту Владивосток-Пекин
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Авиакомпания "Россия" запустила рейсы по маршруту Владивосток-Пекин, сообщает в пятницу международный аэропорт Владивостока. "Россия" открыла продажу билетов на рейсы из... ПРАЙМ, 29.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" запустила рейсы по маршруту Владивосток-Пекин, сообщает в пятницу международный аэропорт Владивостока.
"Россия" открыла продажу билетов на рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты по данному направлению стартовали сегодня. Рейсы выполняет авиакомпания "Россия" на самолётах Superjet 100", — говорится в сообщении.
Рейсы планируются пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
В понедельник в АК "Россия" РИА Новости сообщали, что с 28 декабря планируется также начать выполнение рейсов в Пекин из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627).
Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.