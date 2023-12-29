МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" запустила рейсы по маршруту Владивосток-Пекин, сообщает в пятницу международный аэропорт Владивостока. Авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Москвы в Гавану

"Россия" открыла продажу билетов на рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты по данному направлению стартовали сегодня. Рейсы выполняет авиакомпания "Россия" на самолётах Superjet 100", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

В понедельник в АК "Россия" РИА Новости сообщали, что с 28 декабря планируется также начать выполнение рейсов в Пекин из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627).

Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.