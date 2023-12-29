МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины подало очередной иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, которые принадлежат российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко".

"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", — говорится в сообщении в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".

В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

Ранее в США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.