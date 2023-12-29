КАЛИНИНГРАД, 29 дек — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опробовал новый электромобиль производства "Автотора", о чем он рассказал РИА Новости. "Автотор" начал производство кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun

"Мы на них уже ездили, пока не показывали широко, но ездили на электромобилях", — рассказал Алиханов в интервью.

Кроме того, губернатор уточнил, что ездил уже на трех машинах бренда "Автотора" Amber Auto. По его словам, электромобили неплохие, но "странные", потому что двигатель работает беззвучно.

"То, что вы видели в Telegram-каналах, это так называемый мул. Это не автомобиль "Автотора", это только приспособление для обкатки отдельных элементов автомобиля. Это не машина", — пояснил Алиханов.

"АВТОТОР" — это российская автосборочная компания в Калининграде. Предприятие было основано в 1996 году. В настоящее время выпускаются легковые автомобили известных мировых брендов — BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo.