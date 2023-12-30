2023-12-30T13:26:08+03:00
2023-12-30T13:26:08+03:00
2023-12-30T13:26:08+03:00
2023
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Правительство выделит 10 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах
Транспорт
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Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на... ПРАЙМ, 30.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, правительство, росавтодор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина России.
"Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.
Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".