МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина России. 

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"Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".