МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Росавтодору 10 миллиардов рублей на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщается на сайте кабмина России. Мишустин рассказал, сколько средств получат регионы на ремонт дорог

"Одобрить выделение Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 10000000 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".