ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в рамках ответа на атаку хуситов в отношении коммерческого судна Hangzhou компании Maersk, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). США пытаются убедить компании в безопасности прохода по Красному морю

"Военный корабль США "Грейвли" сбил две противокорабельные баллистические ракеты, отвечая на атаку хуситов на коммерческое судно", — говорится в распространенном заявлении командования.

Как отмечается в сообщении, ранее контейнеровоз Hangzhou датской судоходной компании Maersk, шедший под флагом Сингапура, подвергся удару ракеты во время транзита по югу Красного моря и запросил помощь. В Центральном командовании США уточнили, что судно пригодно для дальнейшего плавания, о пострадавших сообщено не было.

"Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября", — добавили там.

Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.