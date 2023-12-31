МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. После новогодних каникул цены по всем направлениям перелетов снижаются, но сильнее всего из зарубежных в этот период подешевеют билеты в Тбилиси и Анталью, а по России — в Казань и Кавказские Минеральные Воды, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования авиабилетов "Авиасейлс". Российская авиация рискует остаться без новых самолетов, пишет СМИ

"В январе авиабилеты по внутренним направлениям подешевеют в среднем на 27%, а по зарубежным — на 21%. Снижение цен произойдет после падения спроса, вызванного новогодними каникулами. Из востребованных зарубежных направлений, по данным сервиса, больше всего подешевеют авиабилеты в Тбилиси — в среднем на 71% и в Анталью — на 46%", — отметили в сервисе.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В компании уточнили, что перелет из Москвы в Тбилиси составит от 6,1 тысячи рублей в одну сторону, из Петербурга — от 9,2 тысячи, из Екатеринбурга — от 10 тысяч. В Анталью из Москвы — от 6,5 тысячи рублей, из Петербурга — от 9,2 тысячи, из Екатеринбурга — от 9,3 тысячи.

Средняя стоимость билетов после новогодних праздников снизится также в Дубай (на 43%) и Стамбул (на 40%). Из Москвы в Дубай перелет составит от 6,5 тысячи рублей в одну сторону, из Петербурга — от 9,3 тысячи, Екатеринбурга — от 9,9 тысячи рублей. Из Москвы в Стамбул — от 7,3 тысячи, из Петербурга — от 7,5 тысячи, а из Екатеринбурга — от 9,8 тысячи. Авиакомпании в России снизили цены на билеты в новогодние праздники

"В январе после новогодних каникул стоимость перелета в Ереван упадет в среднем на 26%. Россияне, которые планируют путешествие на Пхукет, в это время смогут купить билеты в среднем на 22% дешевле", — уточнили в компании. Таким образом, как отмечается, перелет в Ереван из Москвы обойдется в 7,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — в 8,6 тысячи, а из Екатеринбурга — в 9,4 тысячи рублей в одну сторону. Билеты на Пхукет из Москвы можно найти от 28,7 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — от 32,5 тысяч, а из Екатеринбурга — от 32,7 тысячи.

ПЕРЕЛЕТЫ ПО РОССИИ

Среди популярных внутренних направлений больше всего подешевеет Казань — в среднем на 55%. Средняя стоимость билетов в Минеральные Воды также снизится, но на 54%. Перелеты в Сочи подешевеют на 50%. Так, из Москвы в Казань можно будет полететь от 1,8 тысячи рублей, из Петербурга — от 1,4 тысячи, из Екатеринбурга — от 3,7 тысяч. Из Москвы в Кавминводы — от 3,1 тысячи, из Петербурга — от 4,8 тысячи, из Екатеринбурга — от 6,2 тысячи. Перелет в Сочи из Москвы составит от 2,2 тысячи, из Петербурга — от 4,2 тысячи, из Екатеринбурга — от 4,4 тысячи.

"Туристы, которые планируют в январе отправиться в Екатеринбург, смогут купить билеты в среднем на 40% дешевле, чем на новогодние. Авиабилеты в одну сторону из Москвы есть от 2,7 тысячи рублей, а из Санкт-Петербурга — от 2,8 тысячи рублей. Перелет в Калининград в январе обойдется в среднем на 25% дешевле после праздников. Из Москвы в одну сторону есть авиабилеты от 2,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга от 3,1 тысячи рублей, а из Екатеринбурга от 6,4 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

По данным "Авиасейлс", в Санкт-Петербург средняя стоимость авиабилетов снизится на 14% после новогодних праздников. Например, перелет в январе из Москвы есть от 2,4 тысячи рублей, а из Екатеринбурга от 2,8 тысячи рублей в одну сторону.