СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В Крыму оценили пользу от национализация активов украинских олигархов

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.