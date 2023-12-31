2023-12-31T12:57:00+03:00
2023-12-31T12:57:04+03:00
2023-12-31T12:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231231/842716511.html
На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому... ПРАЙМ, 31.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
https://1prime.ru/finance/20231230/842713723.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.